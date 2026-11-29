Malatya'nın gastronomi kültürünü yaşatan 9 restoran, 2026 yılı İncili Gastronomi Rehberi'nde farklı kategorilerde yer aldı. Malatya kökenli Hayfene firması ise rehberin özel ödülüne layık görüldü.

2017 yılında Hürriyet Gazetesi ve Karaca Grup iş birliğiyle hayata geçirilen İncili Gastronomi Rehberi, bu yıl Malatya, Hatay ve Kahramanmaraş'ı da kapsamına aldı. 6 Şubat depremlerinden etkilenen illerin gastronomi hafızasının korunması amacıyla yapılan çalışma sonucunda rehberde yer alan il sayısı 11'e yükseldi.

Bu yıl 8'incisi hazırlanan rehberde Malatya'dan Çamlıca Restaurant Malatya Mutfağı ile Tarihi Hacıbaba Lokantası 1942, 4 incili restoranlar arasında yer aldı. Tavacı Şükrü Usta ve Koç Et 3 incili, Özgüngör Kebap, Ali Dayı Balık Lokantası, Çınar Restoran ve Fenomen 2 incili, Yaprak Döner ise 1 incili işletme kategorisinde değerlendirildi.

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Böylece Malatya'dan toplam 9 restoran İncili Gastronomi Rehberi'nde yer alma başarısı gösterdi. Ayrıca aslen Malatya kökenli olup İstanbul'da baharat sektöründe faaliyet gösteren Hayfene firması, asırlık mekanlar değerlendirmesinde İncili Gastronomi Rehberi Özel Ödülü'ne layık görüldü.

Restoranlar gizli müfettişler tarafından ziyaret edilerek malzeme kalitesi, lezzet, servis, sunum, dekorasyon ve fiyatkalite dengesi gibi kriterlere göre değerlendiriliyor. Yapılan puanlamalar, proje ekibinde yer alan jüri üyelerinin incelemesiyle sonuçlandırılıyor. Rehberin 2026 yılı baskısının ilk kez İngilizce olarak hazırlanarak Londra'da tanıtılacağı bildirildi. Bu gelişmenin Malatya'nın gastronomi değerlerinin uluslararası alanda tanıtılmasına katkı sağlaması bekleniyor.

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MAGTAD Malatya Gastronomi Turizm Tanıtım Derneği Başkan Vekili İbrahim Halil Kılıç ile Gastronomi Eğitimciler Derneği Başkanı Halil Sarıal, Malatya'nın lezzet duraklarının rehberde yer almasından duydukları memnuniyeti dile getirerek, projeye katkı sunan koordinatör Müge Akgün, Karaca Grup CEO'su Fatih Karaca ve jüri üyelerine teşekkür etti.