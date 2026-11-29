Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı tutuklandı
Malatya'da sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.
Malatya'da sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.
Ekipler, belirlenen 5 şüphelinin üzerinde yaptığı aramada, 1553 sentetik ecza hapı, 294 uyuşturucu hap, 105 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi, 5 şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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