Mardin'de otomobil su kanalına uçtu: 4'ü çocuk, 6 ölü (2)

Mardin’in Nusaybin ilçesinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki su kanalına düşen otomobilde yaşamını yitiren Zana (5), Mert (5), Mehmet Şirin (11), Lavin (9) Fikriye (30) ve Gülcan Öztürk’ün (28), ilçe merkezinde bir yakınlarının taziyesinden döndükleri sırada kazanın meydana geldiği belirtildi. Hayatını kaybedenlerin cenazesi, Nusaybin Devlet Hastanesi'ndeki işlemlerinin ardından otopsi yapılmak üzere Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde bulunan Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cenazelerin çıkarılışı sırasında hastane önünde bekleyen yakınları ağıtlar yaktı.

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