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        Mardin'de otomobil su kanalına uçtu: 4'ü çocuk, 6 ölü (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 21:14 Güncelleme:
        Mardin'de otomobil su kanalına uçtu: 4'ü çocuk, 6 ölü (2)

        YAKINLARININ TAZİYESİNDEN DÖNÜYORLARMIŞ

        Mardin’in Nusaybin ilçesinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki su kanalına düşen otomobilde yaşamını yitiren Zana (5), Mert (5), Mehmet Şirin (11), Lavin (9) Fikriye (30) ve Gülcan Öztürk’ün (28), ilçe merkezinde bir yakınlarının taziyesinden döndükleri sırada kazanın meydana geldiği belirtildi. Hayatını kaybedenlerin cenazesi, Nusaybin Devlet Hastanesi'ndeki işlemlerinin ardından otopsi yapılmak üzere Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde bulunan Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cenazelerin çıkarılışı sırasında hastane önünde bekleyen yakınları ağıtlar yaktı.

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        Ölenlerin cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından toprağa verilecek.

        Salih KESKİN-Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin),

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        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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