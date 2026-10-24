Akdeniz Başkan Vekili Beşikci, esnaf ve vatandaşların taleplerini dinledi
Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, Şevket Sümer Mahallesi 142. Cadde Pazar Sokağında esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve önerileri dinledi.
Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, Şevket Sümer Mahallesi 142. Cadde Pazar Sokağında esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve önerileri dinledi.
Mahalle ziyaretlerini sürdüren Beşikci, kentin işlek pazaryerlerinden Şevket Sümer Mahallesi 142. Cadde Pazar Sokağını ziyaret etti. Esnafla sohbet eden ve alışveriş yapan vatandaşlarla görüşen Beşikci, iletilen talep, öneri ve eleştirileri dinledi.
Beşikci, ziyaretleri kapsamında Hal Mahallesi Muhtarı Sıdık Karaman ve Şevket Sümer Mahalle Muhtarı Hamza Benzer’i de muhtarlık binalarında ziyaret ederek mahallelerin ihtiyaçları hakkında görüş alışverişinde bulundu.
Ziyaretlerde sahada yapılan çalışmaları yerinde gözlemlediklerini belirten Beşikci, vatandaşların ve muhtarların talepleri doğrultusunda hizmetlerin şekillendiğini ifade etti. Çözümü kısa sürede mümkün olan sorunlar için ilgili birimlerin harekete geçirildiğini kaydeden Beşikci, Akdeniz’i güzelleştirmek ve vatandaşlarla bağlarını güçlendirmek amacıyla saha ziyaretlerini sürdüreceklerini söyledi.
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