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        Akdeniz Başkan Vekili Beşikci, esnaf ve vatandaşların taleplerini dinledi

        Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, Şevket Sümer Mahallesi 142. Cadde Pazar Sokağında esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve önerileri dinledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 13:20 Güncelleme:
        Akdeniz Başkan Vekili Beşikci, esnaf ve vatandaşların taleplerini dinledi

        Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, Şevket Sümer Mahallesi 142. Cadde Pazar Sokağında esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve önerileri dinledi.

        Mahalle ziyaretlerini sürdüren Beşikci, kentin işlek pazaryerlerinden Şevket Sümer Mahallesi 142. Cadde Pazar Sokağını ziyaret etti. Esnafla sohbet eden ve alışveriş yapan vatandaşlarla görüşen Beşikci, iletilen talep, öneri ve eleştirileri dinledi.

        Beşikci, ziyaretleri kapsamında Hal Mahallesi Muhtarı Sıdık Karaman ve Şevket Sümer Mahalle Muhtarı Hamza Benzer’i de muhtarlık binalarında ziyaret ederek mahallelerin ihtiyaçları hakkında görüş alışverişinde bulundu.

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        Ziyaretlerde sahada yapılan çalışmaları yerinde gözlemlediklerini belirten Beşikci, vatandaşların ve muhtarların talepleri doğrultusunda hizmetlerin şekillendiğini ifade etti. Çözümü kısa sürede mümkün olan sorunlar için ilgili birimlerin harekete geçirildiğini kaydeden Beşikci, Akdeniz’i güzelleştirmek ve vatandaşlarla bağlarını güçlendirmek amacıyla saha ziyaretlerini sürdüreceklerini söyledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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