Mersin'de otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi
Mersin'in Bozyazı ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Mersin'in Bozyazı ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
H.H.B. idaresindeki 33 AEN 969 plakalı otomobil, Tekeli Mahallesi D-400 kara yolunda yolun karşısına geçmeye çalışan 85 yaşındaki Ali Rıza Deniz'e çarptı.
Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri Deniz'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazada yaralanan sürücü H.H.B. Bozyazı Devlet Hastanesi'ne, Deniz'in cenazesi de aynı hastanenin morguna götürüldü.
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