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        Mersin'de otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi

        Mersin'in Bozyazı ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 13:18 Güncelleme:
        Mersin'de otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi

        Mersin'in Bozyazı ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

        H.H.B. idaresindeki 33 AEN 969 plakalı otomobil, Tekeli Mahallesi D-400 kara yolunda yolun karşısına geçmeye çalışan 85 yaşındaki Ali Rıza Deniz'e çarptı.

        Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri Deniz'in hayatını kaybettiğini belirledi.

        Kazada yaralanan sürücü H.H.B. Bozyazı Devlet Hastanesi'ne, Deniz'in cenazesi de aynı hastanenin morguna götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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