Akdeniz'de ulaşım altyapısı 7 yılda güçlendi

Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, Akdeniz ilçesinde 20192026 yılları arasında gerçekleştirdiği çalışmalarla ulaşım altyapısını yeniledi. Merkez ve kırsal mahalleleri kapsayan çalışmalar kapsamında yol yapım ve yenileme faaliyetlerinin yanı sıra köprü, menfez ve katlı kavşak projeleri de hayata geçirildi.

Çalışmalar çerçevesinde ilçede 659 bin ton sıcak asfalt ve 128,62 kilometre sathi kaplama asfalt çalışması gerçekleştirildi. Yayaların güvenliğini artırmak ve şehir estetiğine katkı sunmak amacıyla ise 415 bin 379 metrekare kaldırım inşa edildi.

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Köprü, menfez ve kavşak yatırımları yapıldı

Büyükşehir ekipleri tarafından Kazanlı Sahil Yolu, Çilek Mahallesi 138. Cadde, Adanalıoğlu Akdeniz Caddesi, Özgürlük Mahallesi 139. Cadde, Huzurkent Atatürk Caddesi, İsmet İnönü Bulvarı ve Turgut Özal Bulvarı başta olmak üzere birçok noktada sıcak asfalt çalışması yapıldı.

PuğkaracadağParmakkurdu grup yolu, EsenliPuğkaracadağ yolu, Adanalıoğlu Şirin Caddesi Kanal Boyu Yolu ve Yanpar Mahalle Yolu gibi güzergâhlarda da sathi kaplama çalışmaları gerçekleştirildi.

Ulaşım altyapısına yönelik yatırımlar kapsamında Anadolu (Homurlu) Mahallesi'nde 2 menfez yapıldı. Sarı İbrahimliEvciBağlarbaşı güzergahında DSİ kanalı üzerine köprü inşa edilirken Bağlarbaşı Köprüsü ve Liman Yolu yenileme çalışmaları da gerçekleştirildi.

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750 milyon liralık Hal Katlı Kavşağı hizmete açıldı

İlçedeki önemli ulaşım yatırımlarından biri olan Hal Katlı Kavşağı ise yaklaşık 750 milyon liralık yatırımla tamamlandı. Turgut Özal Bulvarı ile Hüseyin Okan Merzeci Bulvarı'nın kesişiminde inşa edilen ve 30 Nisan 2026'da hizmete açılan proje, toplam 1 bin 820 metre uzunluğunda tasarlandı.

Kavşağın 685 metrelik bölümünün battıçıktı olarak düzenlenmesiyle trafik akışının kesintisiz hale getirilmesi hedeflendi. Projenin hizmete girmesiyle Mersin Hali çevresindeki trafik yoğunluğunun azaltılması, liman, sanayi ve otoyol güzergahını kullanan ağır tonajlı araçların daha güvenli ve hızlı ulaşım sağlaması amaçlandı.

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Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin 2026 yılı yatırım programı kapsamında da Akdeniz ilçesindeki çalışmalarını sürdürdüğü, yol ve ulaşım projelerinde yıl sonu hedeflerine büyük ölçüde ulaşıldığı bildirildi.