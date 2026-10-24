Akdeniz'de ulaşım yatırımları: 7 yılda 659 bin ton sıcak asfalt serildi

Mersin Büyükşehir Belediyesinin, 20192026 yılları arasında yürüttüğü ulaşım yatırımları kapsamında merkez Akdeniz ilçesinde 659 bin ton sıcak asfalt, 128,62 kilometre sathi kaplama asfalt ve 415 bin 379 metrekare kaldırım çalışması gerçekleştirdiği bildirildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı, 2019 ile 2026 yılları arasında Akdeniz ilçesinde gerçekleştirdiği ulaşım projeleriyle ilçenin altyapısını güçlendirdi. Merkez ve kırsal mahalleleri kapsayan çalışmalar kapsamında çok sayıda cadde, bulvar ve grup yolunda asfaltlama ve yenileme çalışmaları yapıldı. Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin, kendi sorumluluk alanlarının yanı sıra ilçe belediyesinin sorumluluğunda bulunan birçok noktada da çalışma gerçekleştirdiği de kaydedildi. İlçenin ulaşım ağını güçlendirmeye yönelik yatırımlar kapsamında köprü, menfez ve katlı kavşak projeleri de hayata geçirildi.

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Akdeniz’de 7 yılda 659 bin ton sıcak asfalt kullanıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Akdeniz ilçesinde 20192026 yılları arasında gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında 659 bin ton sıcak asfalt serimi ve 128,62 kilometre sathi kaplama asfalt yapıldı. Yayaların güvenliğini artırmak ve kent estetiğine katkı sağlamak amacıyla 415 bin 379 metrekare kaldırım inşa edildi. Ulaşım altyapısı yatırımları kapsamında Anadolu (Homurlu) Mahallesi’nde 2 menfez yapımı, Bağlarbaşı Köprüsü, Sarı İbrahimliEvciBağlarbaşı güzergahında Devlet Su İşleri (DSİ) kanalı üzerine köprü yapımı, Liman Yolu Yenileme Projesi ve Hal Katlı Kavşağı gibi önemli projelere yer verildi.Akdeniz ilçesinin ulaşım altyapısını güçlendirmek amacıyla merkez ve kırsal mahallelerde çok sayıda yol yapım ve yenileme çalışması gerçekleştirildi. Sıcak asfalt kaplama çalışmaları kapsamında Kazanlı Mahallesi Sahil Yolu, Çilek Mahallesi 138. Cadde, Adanalıoğlu Akdeniz Caddesi, Özgürlük Mahallesi 139. Cadde, Huzurkent Atatürk Caddesi, İstiklal Caddesi, İsmet İnönü Bulvarı (Liman Yolu), Adanalıoğlu Süleyman Demirel Caddesi, 132. Cadde, Turgut Özal Bulvarı ve Hal Kavşağı’nda çalışmalar yapıldı.Sathi kaplama çalışmaları ise PuğkaracadağParmakkurdu Mahalleleri Grup Yolu, EsenliPuğkaracadağ yolu, Adanalıoğlu Şirin Caddesi Kanal Boyu Yolu, Şıh Mahmut Ziyaret Caddesi, Kürkçü Mahallesi Boyalık Caddesi, Yanpar Mahalle Yolu ve Huzurkent Adnan Menderes Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi’nde gerçekleştirildi.Anadolu (Homurlu) Mahallesi’nde 2 menfez yapımı, Sarı İbrahimliEvciBağlarbaşı güzergahında DSİ kanalı üzerine köprü yapımı, Bağlarbaşı Köprüsü ve Hal Katlı Kavşağı projeleri çalışma programında yer aldı. Cadde, bulvar ve grup yollarında gerçekleştirilen kaplama çalışmalarının yanı sıra köprü, menfez ve katlı kavşak projeleriyle ilçenin farklı mahallelerindeki ulaşım altyapısının geliştirilmesi, yol güvenliğinin artırılması ve vatandaşların daha konforlu ulaşım imkanlarına kavuşması hedeflendiği belirtildi.

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750 milyon liralık Hal Katlı Kavşağı tamamlandı

Akdeniz ilçesinde gerçekleştirilen önemli ulaşım yatırımlarından biri olan Hal Katlı Kavşağı, 30 Nisan 2026 tarihinde tamamlanarak hizmete açıldı. Yaklaşık 750 milyon lira yatırım bedeliyle Turgut Özal Bulvarı ile Hüseyin Okan Merzeci Bulvarı’nın kesişiminde inşa edilen proje, toplam 1.820 metre uzunluğa sahip. Doğubatı yönünde 1.150 metre uzanan kavşağın 685 metrelik bölümü battıçıktı şeklinde düzenlenerek trafik akışının kesintisiz sağlanması amaçlandı. Projede maliyet etkinliğinin artırılması ve çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması amacıyla kapalı kesitlerde doğal aydınlatmadan faydalanıldı.

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Mersin Büyükşehir Belediyesinin, 2026 yılı için belirlediği yatırım programındaki hedeflerine de büyük oranda ulaştığı, Akdeniz ilçesinde sürdürülen saha çalışmaları ve projelerin fiziki gerçekleşme oranları değerlendirildiğinde ise yıl sonu hedeflerinin önemli ölçüde gerçekleştirildiği belirtildi.