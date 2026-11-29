Çimsa ÇBK Mersin - Beşiktaş BOA: 82-73
SALON: Servet Tazegül
HAKEMLER: İbrahim Altıntaş, Anıl Veziroğlu, Yavuzhan Kürşat Aydın
ÇİMSA ÇBK MERSİN: Leite 26, Thomas 24, Beren Bukre 10, Iagupova 8, Esra Ural, Büşra Akbaş 3, Sinem Ataş, Diaby 11
BEŞİKTAŞ BOA: Lazic 6, Simms 6, Elif Ülkü, Meltem Yıldızhan 11, Ayşegül Günay Aladağ 8, Gülşah Duman Bıçakçı, İdil Saçalır 6, Zeynep Can, Alleyne 6, Gizem Başaran Turan, Badiane 19, Davis 11
1’İNCİ PERİYOT: 27-28
DEVRE: 54-44
3’ÜNCÜ PERİYOT: 70-63
Basketbol Kadınlar Süper Ligi’nin 9’uncu haftasında Çimsa ÇBK Mersin, Beşiktaş BOA’yı konuk etti. Karşılaşmayı 82-73’lük skorla ev sahibi ÇBK Mersin kazandı.
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