Mersin Büyükşehir Belediyesi, hizmet kapasitesini artırmak ve kaynakların daha verimli kullanılmasını sağlamak amacıyla Devlet Malzeme Ofisinden (DMO) 33 yeni araç ve iş makinesi satın aldı.

Büyükşehir Belediyesi, ekonomik ömrünü tamamlayan binek araç ve iş makinelerinin yenilenmesi, kiralama maliyetlerinin azaltılması ve belediyenin öz malı olan araç sayısının artırılması amacıyla araç filosuna yönelik yatırımlarını sürdürüyor. Bu kapsamda gerçekleştirilen son alımla birlikte belediyenin envanterine 33 yeni araç ve iş makinesi kazandırıldı. Büyükşehir Belediyesi, 2026 yılı içerisinde yaptığı alımlarla toplam 100 yeni aracı filosuna dahil etti.

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Gerçekleştirilen alım kapsamında 15 elektrikli binek araç, 10 kamyon, 2 arazöz ile 2 silindir, 2 ekskavatör ve 2 greyder olmak üzere toplam 6 iş makinesi belediyenin araç filosuna dahil edildi. Yeni araç ve iş makineleriyle belediyenin öz mal araç kapasitesi artırılırken, hizmetlerin daha verimli ve kesintisiz yürütülmesi hedefleniyor.

15 elektrikli araçla çevreci filo hedefi

Alım kapsamında filoya dahil edilen 15 elektrikli binek aracın ise çevreye duyarlı ve sürdürülebilir hizmet anlayışına katkı sağlaması amaçlanıyor. Elektrikli araçlarla karbon salınımının azaltılması ve enerji verimliliğinin artırılması hedefleniyor.

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Büyükşehir Belediyesi, ekonomik ömrünü tamamlayan araç ve iş makinelerinin kiralanması yerine satın alma yoluyla kurumsal araç filosunu genişletmeyi planlıyor. Yeni alımlarla birlikte hem hizmet kapasitesinin artırılması hem de kaynak kullanımında verimliliğin sağlanması amaçlanıyor.

"33 araç ve iş makinesi belediyemiz bünyesine kazandırıldı"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı İhaleli İşler Şube Müdürü Ferdi Arıkan, araç alımlarıyla ilgili bilgi verdi. Arıkan, "Hizmet kalitesinin artırılması, kurumsal araç filosunun güçlendirilmesi, kaynakların etkin ve verimli kullanılması amacıyla, Devlet Malzeme Ofisinden 33 araç ve iş makinesi alımı gerçekleştirildi. 15’i elektrikli binek araç, 10’u kamyon, 2’si arazöz, 6’sı iş makinesi olmak üzere 33 araç belediyemiz bünyesine kazandırıldı" dedi.

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Çevreye duyarlı, sürdürülebilir ve yenilikçi hizmet anlayışı doğrultusunda filoya 15 yerli elektrikli araç kazandırıldığını belirten Arıkan, "Karbon salınımının düşürülmesi ve enerji verimliliğinin artırılması hedefleniyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak hizmet kalitesinin artırılması ve kurumsal araç filomuzun daha da genişletilmesi için alımlarımız devam edecek" diye konuştu.