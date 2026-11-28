Mersin'de 4 aracın karıştığı zincirleme kaza: 5 yaralı
MERSİN'in Mut ilçesinde, 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
MERSİN’in Mut ilçesinde, 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Kaza, D-715 Mut- Silifke karayolunun Palantepe Mahallesi mevkisinde meydana geldi. M.K. yönetimindeki 33 UV 425 plakalı traktör, R.A.’nın kullandığı 33 UT 453 plakalı kamyonet, 42 ATS 286 plakalı yolcu otobüsü ve 42 AJD 264 plakalı otomobil çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan M.K., R.A., D.A., Ş.O. ve U.Z., ambulanslarla Mut Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, kazaya ilişkin inceleme başlattı.
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