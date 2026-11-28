İhbar üzerine kaza yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan M.K., R.A., D.A., Ş.O. ve U.Z., ambulanslarla Mut Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, kazaya ilişkin inceleme başlattı.

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