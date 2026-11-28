Kaza MutSilifke karayolu Palantepe Mahallesi mevkiinde meydana geldi. M.K. idaresindeki 33 UV 125 plakalı traktör, R.A. idaresindeki 33 UT 453 plakalı kamyonet, 42 ATS 286 plakalı yolcu otobüsü ve 42 AJD 264 plakalı otomobil çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada M.K., R.A., D.A., Ş.O., U.Z. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Mut Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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