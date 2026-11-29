Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Giriş: 29.11.2026 - 17:48 Güncelleme:
Salon: Servet Tazegül
Hakemler: İbrahim Altıntaş, Anıl Veziroğlu, Yavuzhan Kürşat Aydın
Çimsa ÇBK Mersin: Leite 26, Thomas 24, Büşra Akbaş 3, Sinem Ataş, Beren Burke 10, lagupova 8, Diaby 11, Esra Ural
Beşiktaş BOA: Lazic 6, Simms 6, Meltem Yıldızhan 11, Ayşegül Günay Aladağ 8, Gülşah Duman Bıçakçı, İdil Saçalır 6, Alleyne 6, Badiane 19, Davis 11
1. Periyot: 27-28
Devre: 54-44
3. Periyot: 70-63
MERSİN
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