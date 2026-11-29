Mersin'in Anamur ilçesi kırsalında sürüye kurt saldırması sonucu iki hayvan telef oldu. Kayalıklarda mahsur kalan bir keçi ise itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Olay, Anamur ilçesine bağlı Çeltikçi Mahallesi Sazlı Beleni mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 2 gün önce sürü sahibi Muzaffer Korkmaz'ın otlattığı küçükbaş hayvanlarına kurtlar saldırdı. Saldırıda iki hayvan telef oldu, biri de kayalık ve uçurum olan alanda mahsur kaldı. Hayvanın seslerinden durumu fark eden sahibi, muhtar Mustafa Aytuğan'dan yardım istedi. Muhtarda 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak haber verdi. Bölgeye Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Anamur Grup Amirliği'nden arama kurtarma ekibi sevk edildi. Muhtar Aytuğan, ekiple birlikte bölgeye giderek mahsur kalan hayvanı gösterdi. Ekipler gerekli hazırlıkları yaptıktan sonra mahsur kalan keçinin olduğu yere halat yardımı ile indi. Keçi halat yardımı ile yukarı çekilerek kurtarıldı, sahibine teslim edildi.

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Muhtar Aytuğan, hayvanı sağlıklı bir şekilde kurtarıp teslim edilmesinden dolayı Anamur Grup Amirliği ekiplerine teşekkür etti.