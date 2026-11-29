Mersin'de kurtların saldırdığı sürüdeki 2 küçükbaş hayvan telef oldu
Mersin'in Anamur ilçesinde kurtların saldırdığı sürüde 2 küçükbaş hayvan telef oldu, kayalıkta mahsur kalan bir keçi kurtarıldı.
Mersin'in Anamur ilçesinde kurtların saldırdığı sürüde 2 küçükbaş hayvan telef oldu, kayalıkta mahsur kalan bir keçi kurtarıldı.
Çeltikçi Mahallesi Sazlı Beleni mevkisinde, Muzaffer Korkmaz'ın otlattığı küçükbaş hayvan sürüsü kurtların saldırısına uğradı.
İki hayvanın telef olduğu saldırıdan kaçan sürüdeki bir keçi ise kayalık alanda mahsur kaldı.
Korkmaz'ın 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istemesi üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekipler, yaptıkları çalışmayla kayalık alanda mahsur kalan keçiyi kurtarıp sahibine teslim etti.
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