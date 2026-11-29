Ekipler, yaptıkları çalışmayla kayalık alanda mahsur kalan keçiyi kurtarıp sahibine teslim etti.

İki hayvanın telef olduğu saldırıdan kaçan sürüdeki bir keçi ise kayalık alanda mahsur kaldı.

Mersin'in Anamur ilçesinde kurtların saldırdığı sürüde 2 küçükbaş hayvan telef oldu, kayalıkta mahsur kalan bir keçi kurtarıldı.

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