Mersin'de 1 haftada 1653 araç trafikten menedildi

Aynı tarihte emniyet, jandarma ve sahil güvenlik ekiplerince yapılan çalışmalarda da haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası veya aranması olan 890 kişi yakalandı.

Denetimlerde 183 bin 92 aracı kontrol eden ekipler, eksiklik tespit edilen 1653 aracı trafikten menetti.

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