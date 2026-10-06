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        Mersin'de 1 haftada 1653 araç trafikten menedildi

        Mersin'de 1 haftalık denetimlerde kontrol edilen 183 bin 92 araçtan 1653'ü trafikten menedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2026 - 14:43 Güncelleme:
        Mersin'de 1 haftada 1653 araç trafikten menedildi

        Mersin'de 1 haftalık denetimlerde kontrol edilen 183 bin 92 araçtan 1653'ü trafikten menedildi.

        Valiliğin açıklamasına göre, kent genelinde 28 Eylül-4 Ekim'de çeşitli denetimler gerçekleştirildi.

        Denetimlerde 183 bin 92 aracı kontrol eden ekipler, eksiklik tespit edilen 1653 aracı trafikten menetti.

        Aynı tarihte emniyet, jandarma ve sahil güvenlik ekiplerince yapılan çalışmalarda da haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası veya aranması olan 890 kişi yakalandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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