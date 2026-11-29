CHP Genel Başkan Yardımcısı Necdet Saraç, DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Mehmet Emin Ekmen ve Yeni Parti Hatay Milletvekili Servet Mullaoğlu de panelde birer konuşma yaptı.

Alevi Kültür Dernekleri Mersin Şube Başkanı Hasan Kılavuz, Mersin Cemevi'nde gerçekleştirilen panelin açılış konuşmasında, Alevilerin inançsal, toplumsal ve hukuksal sorunlarına ilişkin anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptıklarını söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.