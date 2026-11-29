Bir süre ekiplerle çatışan zanlı, daha sonra silahla intihar etti.

Ekipler, araştırma sonucu kimliğini belirledikleri zanlı C.T'nin Atakent Mahallesi'ndeki bir evde saklandığını tespit etti.

Mersin'in Silifke ilçesinde market çalışanını yaraladığı gerekçesiyle aranan ve polis ekiplerine silahla ateş açan zanlı operasyon sırasında intihar etti.

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