Mersin'de polise silahla direnen firari zanlı intihar etti
Mersin'in Silifke ilçesinde market çalışanını yaraladığı gerekçesiyle aranan ve polis ekiplerine silahla ateş açan zanlı operasyon sırasında intihar etti.
Mersin'in Silifke ilçesinde market çalışanını yaraladığı gerekçesiyle aranan ve polis ekiplerine silahla ateş açan zanlı operasyon sırasında intihar etti.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 23 Kasım'da Sarıcalar Mahallesi'nde para istediği market çalışanı S.G.E’yi tabancayla ayağından yaralayan zanlının yakalanmasına yönelik çalışmaları sürdürdü.
Ekipler, araştırma sonucu kimliğini belirledikleri zanlı C.T'nin Atakent Mahallesi'ndeki bir evde saklandığını tespit etti.
Adrese operasyon düzenleyen ekiplerin "teslim ol" çağrısına uymayan C.T, polise silahla ateş açtı.
Bir süre ekiplerle çatışan zanlı, daha sonra silahla intihar etti.
Silifke ilçesindeki markete giren maskeli şüpheli, çalışanı yaraladıktan sonra kaçmıştı.
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