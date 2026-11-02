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        Mersin'de "Geleceğin Denizcileri" semineri verildi

        Mersin'in Silifke ilçesinde, lise öğrencilerine yönelik "Geleceğin Denizcileri" konulu seminer düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2026 - 17:15 Güncelleme:
        Mersin'de "Geleceğin Denizcileri" semineri verildi

        Mersin'in Silifke ilçesinde, lise öğrencilerine yönelik "Geleceğin Denizcileri" konulu seminer düzenlendi.

        Silifke Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığınca, Silifke Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlenen seminerde, Sahil Güvenlik Komutanlığının görev ve yetkileri, denizcilik mesleği, kariyer olanakları ve denizcilik kültürü anlatıldı.

        Seminere, Kaymakam Eyüp Fırat, Silifke Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Üsteğmen Halil Şimşek, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kültiğin Eroğlu, öğretmen ve öğrenciler katıldı.​​​​​

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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