Mersin'de "Geleceğin Denizcileri" semineri verildi

Silifke Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığınca, Silifke Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlenen seminerde, Sahil Güvenlik Komutanlığının görev ve yetkileri, denizcilik mesleği, kariyer olanakları ve denizcilik kültürü anlatıldı.

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