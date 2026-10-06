Mersin'in Akdeniz ilçesindeki ibadethanelerde temizlik çalışmaları sürüyor

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, ilçedeki tüm ibadethanelerin temizliğine aynı hassasiyetle yaklaştıklarını belirtti.

Akdeniz Belediyesinin açıklamasına göre, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki cami, mescit ve kiliseleri ziyaret ediyor.

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