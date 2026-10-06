Mersin'in Akdeniz ilçesindeki ibadethanelerde temizlik çalışmaları sürüyor
Mersin'in Akdeniz ilçesindeki ibadethanelerde temizlik çalışmaları devam ediyor.
Mersin'in Akdeniz ilçesindeki ibadethanelerde temizlik çalışmaları devam ediyor.
Akdeniz Belediyesinin açıklamasına göre, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki cami, mescit ve kiliseleri ziyaret ediyor.
Ziyaretlerde 114 cami, 45 mescit ve 2 kilisenin temizlik ihtiyaçları karşılanıyor.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, ilçedeki tüm ibadethanelerin temizliğine aynı hassasiyetle yaklaştıklarını belirtti.
Beşikci, vatandaşların ibadetlerini temiz, sağlıklı ve huzurlu ortamlarda gerçekleştirebilmelerine yönelik çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti.
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