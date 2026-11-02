Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Bodrum'da yüzerek yurt dışına geçmeye çalışan düzensiz göçmen yakalandı

        Bodrum'da yüzerek yurt dışına geçmeye çalışan düzensiz göçmen yakalandı

        Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında yüzerek yurt dışına geçmeye çalışan düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2026 - 20:53 Güncelleme:
        Bodrum'da yüzerek yurt dışına geçmeye çalışan düzensiz göçmen yakalandı

        Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında yüzerek yurt dışına geçmeye çalışan düzensiz göçmen yakalandı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Bodrum açıklarında görev yapan Sahil Güvenlik Botu, deniz yoluyla yasa dışı geçiş teşebbüsünde bulunan bir kişiyi tespit etti.

        Ekipler tarafından denizde yüzerek Yunanistan'a geçmeye çalıştığı belirlenen düzensiz göçmen yakalanarak kıyıya çıkarıldı.

        Düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ala'dan Habertürk'e açıklamalar
        Ala'dan Habertürk'e açıklamalar
        Netanyahu hükümetine karşı bir araya geldiler
        Netanyahu hükümetine karşı bir araya geldiler
        Siber operasyon: 86 tutuklama!
        Siber operasyon: 86 tutuklama!
        Önce yağmur sonra kış tipi hava geliyor! Sıcaklıklar 7 derece birden düşecek!
        Önce yağmur sonra kış tipi hava geliyor! Sıcaklıklar 7 derece birden düşecek!
        Tekne kazasında ölen ATSO Başkanı ile ilgili davada karar!
        Tekne kazasında ölen ATSO Başkanı ile ilgili davada karar!
        Kayseri'de korkutan yangın
        Kayseri'de korkutan yangın
        Bugün Ne Oldu? 2 Kasım 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 2 Kasım 2026 haberleri
        Motosikletliye çarpıp düşürmüştü! Cezalar belli oldu!
        Motosikletliye çarpıp düşürmüştü! Cezalar belli oldu!
        Hamamcıoğlu'ndan HT Spor'a özel açıklamalar!
        Hamamcıoğlu'ndan HT Spor'a özel açıklamalar!
        Böyle arkadaş olmaz olsun! Anahtarı kopyaladılar
        Böyle arkadaş olmaz olsun! Anahtarı kopyaladılar
        "Tempoyu yükseltebilirsek avantaj olabilir"
        "Tempoyu yükseltebilirsek avantaj olabilir"
        Devler Ligi'nde kritik randevu: G.Saray-Stuttgart
        Devler Ligi'nde kritik randevu: G.Saray-Stuttgart
        "Hava bile Charles'a muhalif"
        "Hava bile Charles'a muhalif"
        "Vicdansızlar!"
        "Vicdansızlar!"
        Fon soruşturmasında 18.3 milyar TL iade edildi
        Fon soruşturmasında 18.3 milyar TL iade edildi
        3 yaşındaki çocuğa feci şiddet! Böyle anne olmaz olsun
        3 yaşındaki çocuğa feci şiddet! Böyle anne olmaz olsun
        ABD'de düşen özel jet pilotunun son sözleri ortaya çıktı
        ABD'de düşen özel jet pilotunun son sözleri ortaya çıktı
        Emir Sarıgül'ün ek ifadesinde miras krizi detayı
        Emir Sarıgül'ün ek ifadesinde miras krizi detayı
        Fenerbahçe'de Conceiçao sesleri: İstanbul'a davet edildi!
        Fenerbahçe'de Conceiçao sesleri: İstanbul'a davet edildi!
        "Yakın akrabaya borç verilmez"
        "Yakın akrabaya borç verilmez"

        Benzer Haberler

        Muğla'da yelkenli okul gemisi "STS Bodrum" yeniden suya inmeye hazır
        Muğla'da yelkenli okul gemisi "STS Bodrum" yeniden suya inmeye hazır
        Muğla'da aranan 496 kişi jandarma ekiplerince yakalandı
        Muğla'da aranan 496 kişi jandarma ekiplerince yakalandı
        Muğla'da ekim ayında uyuşturucu operasyonlarında 8 kişi tutuklandı
        Muğla'da ekim ayında uyuşturucu operasyonlarında 8 kişi tutuklandı
        Muğla'da sağanak yaşamı olumsuz etkiliyor
        Muğla'da sağanak yaşamı olumsuz etkiliyor
        CHP Sözcüsü Sarı, Milas Belediye Başkan Vekili seçimine ilişkin konuştu:
        CHP Sözcüsü Sarı, Milas Belediye Başkan Vekili seçimine ilişkin konuştu:
        Bodrum'da sağanak sonrası çok sayıda ev ve iş yerini su bastı
        Bodrum'da sağanak sonrası çok sayıda ev ve iş yerini su bastı