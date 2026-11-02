Bodrum'da yüzerek yurt dışına geçmeye çalışan düzensiz göçmen yakalandı
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında yüzerek yurt dışına geçmeye çalışan düzensiz göçmen yakalandı.
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında yüzerek yurt dışına geçmeye çalışan düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Bodrum açıklarında görev yapan Sahil Güvenlik Botu, deniz yoluyla yasa dışı geçiş teşebbüsünde bulunan bir kişiyi tespit etti.
Ekipler tarafından denizde yüzerek Yunanistan'a geçmeye çalıştığı belirlenen düzensiz göçmen yakalanarak kıyıya çıkarıldı.
Düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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