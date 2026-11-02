Muğla'da yelkenli okul gemisi "STS Bodrum" yeniden suya inmeye hazır

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yenileme projesinin tamamlanmasının ardından yeniden suya indirilecek STS Bodrum Gemisi için tören düzenlendi.

Türkiye'nin ilk ve tek yelkenli okul gemisi, "25. Yıl Yenileme Projesi" kapsamında tamamlanan kapsamlı bakım ve yenileme çalışmalarının ardından yeniden suya indirilmeye hazır hale getirildi.

Bodrum ve Karya Bölgesi Kültür Sanat ve Tanıtma Vakfı (BOSAV) tarafından yürütülen proje, kamu kurumlarının, denizcilik sektörünün ve gönüllülerin ortak katkılarıyla hayata geçirildi.

Tekne mimarı ve BOSAV Yönetim Kurulu Üyesi Aslı Felah Eroğlu'nun proje müdürlüğünü üstlendiği çalışmalar çerçevesinde, 5 Mayıs'ta Ağanlar Tersanesi'nde karaya çekilen geminin yenileme işlemleri ve direklerinin takılması başarıyla tamamlandı.

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Tersanede düzenlenen törende yenileme sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan BOSAV Başkanı Süleyman Uysal, Bodrum Gemisi'nin, Bodrumluların ortak emeğiyle denize indiğini ve 25 yıldır gençlerin denizcilikle tanışmasına katkı sağladığını ifade etti.

Yenileme projesiyle geminin eğitim ve uluslararası temsil görevlerini gelecek yıllarda da sürdürebilmesi için önemli bir çalışmayı tamamladıklarını belirten Uysal, bilgisini, emeğini, malzemesini ve desteğini paylaşan tüm kişi ve kurumlara teşekkür etti.

Tören, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, BODTO Başkanı ve Ağanlar Tersanesi Üst Yöneticisi Erdem Ağan, geminin fikir sahibi Erman Aras, gemiyi tasarlayıp eğitimler veren Yücel Köyağasıoğlu ve tiyatro ve sinema sanatçısı Mustafa Avkıran ile gemi yapımında katkısı bulunanların konuşmalarıyla devam etti.

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Tören, olumsuz hava koşulları nedeniyle denize ilerleyen günlerde indirilmesi planlanan geminin önünde hatıra pozu verilmesiyle sona erdi.