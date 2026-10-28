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        Dalaman'da sağanak yağış yolları göle çevirdi, Tersakan çayı taştı

        Muğla'nın Dalaman ilçesinde etkili olan sağanak yağış yolları göle çevirirken, ilçe içinden geçen Tersakan Çayı'nın debisinin artması ile bazı mahallelerde su baskınları yaşandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 11:28 Güncelleme:
        Dalaman'da sağanak yağış yolları göle çevirdi, Tersakan çayı taştı

        Muğla’nın Dalaman ilçesinde etkili olan sağanak yağış yolları göle çevirirken, ilçe içinden geçen Tersakan Çayı’nın debisinin artması ile bazı mahallelerde su baskınları yaşandı.

        Meteoroloji’nin sağanak yağış uyarısının ardından Dalaman’da gece saatlerinden itibaren etkisini sürdüren sağanak yağış sabah saatlerine kadar devam etti. Sağanak yağışla birlikte bazı mahallelerde su baskınları yaşandı. İlçe merkezinden geçen Tersakan Çayı’nın da debisi yükseldi. Bazı bölümlerde taşkınlar yaşanması sonucu Şerefler eski Fethiye yolu trafiğe kapandı. Dalaman ve çevresindeki yağışların bugün akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.

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        Dalaman Belediye Başkanı Sezer Durmuş, geceden bu yana etkili olan sağanak yağışla birlikte yaşanan olumsuzluklara karşı ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü, vatandaşların yaşanabilecek olumsuz durumlara karşı dikkatli ve tedbirli davranması gerektiğini ifade etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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