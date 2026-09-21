Marmaris Ticaret Odası Başkan Adayı İdris Akgül seçim ofisini açtı

Marmaris Ticaret Odası (MTO) Yönetim Kurulu Başkan Adayı İdris Akgül, 18 Ekim'de yapılacak seçimler öncesinde çalışmalarını yürüteceği seçim ofisini açtı.

Kemeraltı Mahallesi Yeni Datça Yolu'ndaki ofisin açılışına basın mensupları ve iş dünyası temsilcileri katıldı.

Akgül, açılışta yaptığı konuşmada Marmaris ticaretinin mevcut durumundan duyduğu endişeyi dile getirerek başkanlığa aday olduğunu söyledi.

Daha önce çeşitli projelerde görev aldığını belirten Akgül, Marmaris'teki ticaretin geliştirilmesi için çalışma yapmak istediğini ifade etti.

Seçim sürecinde genç ve dinamik bir ekiple çalışacaklarını belirten Akgül, oda imkanlarının kent ticaretine katkı sağlayacak şekilde kullanılmasını hedeflediklerini kaydetti.

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Akgül, kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içinde çalışmak istediğini söyledi.

Üyeleri 18 Ekim'deki seçimlerde oy kullanmaya davet eden Akgül, Marmaris Fuar ve Kongre Merkezi projesinin tamamlanması için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden (TOBB) destek alınabileceğini ifade etti.

Akgül, "Yeter ki bize destek olunsun." dedi.