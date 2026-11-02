Alman heyeti Ordu'daki fındık müzesini ziyaret etti

Öte yandan açıklamada, Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyan Kahraman Sağra Fındık Müzesi'nin, kente gelen yerli ve yabancı turistlerin ziyaret ettiği önemli noktalar arasında yer aldığı bildirildi.

Heyetin, fındığın üretim aşamasından işlenmesine kadar geçirdiği sürecin anlatıldığı müzeyi gezerek incelemelerde bulunduğu aktarılan açıklamada, ziyaretçilerin fındığın her aşamasını yakından görme ve ürün hakkında detaylı bilgi edinme fırsatı bulduğu kaydedildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Kardeş Şehir Projesi kapsamında Almanya'nın Recklinghausen kentinden bir heyetin Ordu'ya geldiği belirtildi.

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