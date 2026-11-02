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        Alman heyeti Ordu'daki fındık müzesini ziyaret etti

        Almanya'dan gelen heyet, Ordu'da fındığın üretimden tüketime uzanan yolculuğunun anlatıldığı Kahraman Sağra Fındık Müzesi'ni gezdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2026 - 13:37 Güncelleme:
        Alman heyeti Ordu'daki fındık müzesini ziyaret etti

        Almanya'dan gelen heyet, Ordu'da fındığın üretimden tüketime uzanan yolculuğunun anlatıldığı Kahraman Sağra Fındık Müzesi'ni gezdi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Kardeş Şehir Projesi kapsamında Almanya'nın Recklinghausen kentinden bir heyetin Ordu'ya geldiği belirtildi.

        Heyetin, fındığın üretim aşamasından işlenmesine kadar geçirdiği sürecin anlatıldığı müzeyi gezerek incelemelerde bulunduğu aktarılan açıklamada, ziyaretçilerin fındığın her aşamasını yakından görme ve ürün hakkında detaylı bilgi edinme fırsatı bulduğu kaydedildi.

        Açıklamada, Alman heyetin müze ziyaretiyle Ordu'nun fındık kültürünü yakından tanıdığı ve müzeden etkilendiği ifade edildi.

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        Öte yandan açıklamada, Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyan Kahraman Sağra Fındık Müzesi'nin, kente gelen yerli ve yabancı turistlerin ziyaret ettiği önemli noktalar arasında yer aldığı bildirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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