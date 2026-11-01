Ordu'da otomobil motosikletle çarpıştı: 2 yaralı

Ordu'nun Ünye ilçesinde otomobile arkadan çarpan plakasız motosikletteki 2 kişi yaralandı.

Kaza, Yüceler Mahallesi Devlet Sahil Yolu Hendekkuyu Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ordu istikametine giden Aslan B. idaresindeki plakasız motosiklet, aynı yönde ilerleyen Mahmut Y. yönetimindeki 52 AGV 989 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü Aslan B. ile arkasında bulunan Serhan Can E. yola savrularak yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, Ünye İlçe Jandarma Komutanlığı ve Fatsa Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, jandarma ve trafik ekipleri plakasız motosiklet üzerinde incelemelerde bulundu.

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Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.