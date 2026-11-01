Ormanlık alanda kaybolan yaşlı adam bulundu

Akkuş ilçesi Gökçebayır Mahallesi Höben mevkisinde mantar toplamak için ormanlık alana giden Ahmet K.’dan (65) haber alamayan yakınları, 112 Acil Çağrı Mekrezi’ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgede arama çalışması gerçekleştiren Ordu Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile jandarmanın ortak çalışması sonucu şahıs sağ olarak bulundu.

Ordu’da mantar toplamak için girdiği ormanlık alanda kaybolan yaşlı adam sağ olarak bulundu.

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