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        Ormanlık alanda kaybolan yaşlı adam bulundu

        Ordu'da mantar toplamak için girdiği ormanlık alanda kaybolan yaşlı adam sağ olarak bulundu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.11.2026 - 14:29 Güncelleme:
        Ormanlık alanda kaybolan yaşlı adam bulundu

        Ordu’da mantar toplamak için girdiği ormanlık alanda kaybolan yaşlı adam sağ olarak bulundu.

        Akkuş ilçesi Gökçebayır Mahallesi Höben mevkisinde mantar toplamak için ormanlık alana giden Ahmet K.’dan (65) haber alamayan yakınları, 112 Acil Çağrı Mekrezi’ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgede arama çalışması gerçekleştiren Ordu Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile jandarmanın ortak çalışması sonucu şahıs sağ olarak bulundu.

        Sağlık ekiplerine teslim edilen şahsın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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