Ordu'da yağış sonucu ırmakta mahsur kalan kişi kurtarıldı

Fatsa'da sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Bazı yol ve caddelerde su birikintileri oluştu. İlçede, Karadeniz Sahil Yolu'nda etkili olan yağış nedeniyle araçlar ilerlemekte zorluk yaşadı

Kentte etkili olan yağış Fatsa, Perşembe ve Altınordu ilçelerinde hayatı olumsuz etkiledi.

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