Irmakta mahsur kalan mikser şoförü kurtarıldı

Olay, 19.30 sıralarında Fatsa ilçesine bağlı Yenipazar Mahallesi’ndeki Ilıca Irmağı’nda meydana geldi. Bölgede etkili olan aşırı yağış nedeniyle ırmağın su seviyesi yükseldi. Bu sırada bölgede çalışan beton mikserinin şoförü Hikmet İvecek (62), ırmakta mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, zorlu şartlarda yürüttükleri çalışma sonucu İvecek’i güvenli şekilde bulunduğu yerden kurtardı.

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