Ordu'da ırmakta mahsur kalan mikser sürücüsü kurtarıldı

Fatsa ilçesi Yenipazar Mahallesi’ndeki Ilıca Irmağı’nda yağışlar nedeniyle su debisi yükseldi. Bu esnada ırmak içerisinde çalışan beton mikserinin şoförü Hikmet İvecek (62) mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, şahsı güvenli şekilde bulunduğu yerden çıkardı. Kurtarılan sürücü, olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekiplerine teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.