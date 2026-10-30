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        Ordu'da sıcak asfalt çalışmaları sürüyor

        Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından, Altınordu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan güzergahta sıcak asfalt çalışması gerçekleştiriliyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2026 - 13:38 Güncelleme:
        Ordu'da sıcak asfalt çalışmaları sürüyor

        Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından, Altınordu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan güzergahta sıcak asfalt çalışması gerçekleştiriliyor.

        İlde ulaşım konforunu artırmak ve yol standartlarını yükseltmek amacıyla çalışmalarına devam eden Büyükşehir Belediyesi, Altınordu ilçesinde sürdürdüğü çalışmalar kapsamında, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki 1356, 1388 ve 1445 sokağı sıcak asfalt ile buluşturuyor. Üniversite ve öğrenci yurtlarına ulaşım sağlayan, şehir hastanesine de alternatif güzergah olarak kullanılan yaklaşık 2 kilometre uzunluğundaki yolda çalışmalar kısa süre içerisinde bitirilerek vatandaşların kullanımına sunulacak.

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        Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte hem öğrencilerin, hem de mahalle sakinlerinin ulaşım imkanlarının iyileşmesi hedefleniyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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