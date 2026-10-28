Suwen Kadın Futbol Süper Ligi
Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Safi MCL Bentonit Ünyespor sahasında Bakırköy Kadın Futbol'u 2-1 yendi.
Giriş: 28.10.2026 - 16:58 Güncelleme:
Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Safi MCL Bentonit Ünyespor sahasında Bakırköy Kadın Futbol'u 2-1 yendi.
Ünye İlçe Şehir Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 12. dakikasında Mariem Houij'in attığı gol ile ev sahibi takım 1-0 öne geçti.
Konuk ekip ise 31. dakikada Sibel Duman ile eşitliği yakaladı.
Mukarama Abdulai ile 40. dakikada tekrar öne geçen Safi MCL Bentonit Ünyespor, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.
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