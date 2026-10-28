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        Suwen Kadın Futbol Süper Ligi

        Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Safi MCL Bentonit Ünyespor sahasında Bakırköy Kadın Futbol'u 2-1 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 16:58 Güncelleme:
        Suwen Kadın Futbol Süper Ligi

        Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Safi MCL Bentonit Ünyespor sahasında Bakırköy Kadın Futbol'u 2-1 yendi.

        Ünye İlçe Şehir Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 12. dakikasında Mariem Houij'in attığı gol ile ev sahibi takım 1-0 öne geçti.

        Konuk ekip ise 31. dakikada Sibel Duman ile eşitliği yakaladı.

        Mukarama Abdulai ile 40. dakikada ​​​​​​​tekrar öne geçen Safi MCL Bentonit Ünyespor, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri
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