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        Ordu'nun sakin şehri Perşembe, dünyaya tanıtıldı

        Ordu'nun sakin şehir ünvanına sahip Perşembe ilçesinin Belediye Başkanı Cihat Albayrak, 8. Uluslararası Antalya Turizm Fuarı'nda katıldığı panelde ilçenin doğal güzelliklerini, yerel değerlerini ve turizm potansiyelini anlattı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 11:26 Güncelleme:
        Ordu'nun sakin şehri Perşembe, dünyaya tanıtıldı

        Ordu’nun sakin şehir ünvanına sahip Perşembe ilçesinin Belediye Başkanı Cihat Albayrak, 8. Uluslararası Antalya Turizm Fuarı’nda katıldığı panelde ilçenin doğal güzelliklerini, yerel değerlerini ve turizm potansiyelini anlattı.

        Binden fazla turizm markası, 2 bin 500’ün üzerinde uluslararası seyahat acentesi ve 40 bini aşkın ziyaretçinin buluştuğu fuarda yer alan Perşembe Belediye Başkanı Cihat Albayrak, ilçenin sakin şehir kimliğini uluslararası platformda tanıttı.

        Cittaslow Türkiye Koordinatörü ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir’in davetiyle katıldığı fuarda Başkan Albayrak, ‘Hızlanan Dünyada Sakin Şehirler: Yerel Yaşam, Özgün Deneyimler’ başlıklı panelde konuştu. Panelde sakin şehir anlayışı, yerel değerlerin korunması ve sürdürülebilir turizmin geleceği ele alındı.

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        Perşembe’nin, 2 Kasım 2012 tarihinde Cittaslow Uluslararası Ağı’na katıldığını hatırlatan Albayrak, ilçenin doğal güzelliklerini, köklü kültürünü, yöresel değerlerini ve misafirperverliğini koruyarak turizmde daha ileriye taşımayı hedeflediklerini ifade etti. Turizmi yalnızca ziyaretçi sayısıyla değerlendirmediklerini belirten Albayrak, yerel esnafın kazanması, gençlerin kendi memleketlerinde gelecek kurabilmesi ve ilçenin gelecek nesillere daha yaşanabilir şekilde aktarılmasının önemine dikkat çekti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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