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        Balkan şampiyonu Berat, olimpiyat madalyası hedefiyle çalışıyor

        HAYATİ AKÇAY - Ordu Sporcu Eğitim Merkezi'nde çalışmalarını sürdüren milli güreşçi Berat Göl, 2032 Olimpiyat Oyunları'nda mindere çıkarak ülkesine madalya kazandırmak için çalışıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 11:01 Güncelleme:
        Balkan şampiyonu Berat, olimpiyat madalyası hedefiyle çalışıyor

        HAYATİ AKÇAY - Ordu Sporcu Eğitim Merkezi'nde çalışmalarını sürdüren milli güreşçi Berat Göl, 2032 Olimpiyat Oyunları'nda mindere çıkarak ülkesine madalya kazandırmak için çalışıyor.

        Güreşçi ağabeyi Tevrat Göl'e özenerek yaklaşık 4 yıl önce bu spora başlayan 15 yaşındaki Berat, kısa sürede gösterdiği gelişimi uluslararası başarıyla taçlandırdı.

        Hırvatistan'ın Koprivnica kentinde 1-2 Ekim'de 9 ülkeden 117 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen 17 Yaş Altı Balkan Şampiyonası'nda 45 kiloda mücadele eden Berat, ilk kez katıldığı uluslararası organizasyonda üç maç yaparak altın madalyaya ulaştı.

        Balkan şampiyonluğunun ardından yeni başarılara odaklanan genç sporcu, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Ordu Sporcu Eğitim Merkezi'nde antrenörleri Berati Öztop ve Metin Öztürk eşliğinde çalışmalarını sürdürüyor.

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        Milli formayla Avrupa ve dünya şampiyonlukları kazanmayı isteyen Berat, uzun vadeli hedefi olan 2032 Olimpiyat Oyunları için de hazırlık yapıyor.

        - "İlk uluslararası organizasyonumda Balkan şampiyonu olmanın mutluluğunu yaşadım"

        Berat Göl, AA muhabirine, ağabeyinin antrenmanlarını izlerken güreşe ilgi duymaya başladığını söyledi.

        Ağabeyine özenerek güreşe başladığını belirten Berat, "İlk olarak Türkiye şampiyonalarında derecelerim oldu. Ardından çok çalışarak milli takıma seçilme başarısı gösterdim." dedi.

        Berat, antrenmanlarına devam ettiğini anlatarak ilk uluslararası organizasyonunda Balkan şampiyonu olmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

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        Hırvatistan'da üç maç yaptığını ve altın madalya kazandığını aktaran Berat, "Balkan şampiyonu olduktan sonra çok mutlu oldum. Ailemi ve bana güvenen hocalarımı gururlandırdım." ifadesini kullandı.

        Berat, güreşte daha büyük başarılara imza atmak istediğini vurgulayarak şunları kaydetti:

        "Bu sporda çok başarılı olmak istiyorum. Bundan sonraki ilk hedefim Avrupa ve dünya şampiyonluklarını kazanmak. En büyük hedefim ise 2032 yılında Olimpiyat Oyunları'nda ülkemi en iyi şekilde temsil edebilmek. Balkan şampiyonu olduktan sonra kendime daha çok güveniyorum."

        - Antrenörlerinden Berat'a tam destek

        Antrenör Berati Öztop da genç sporcuyla yaklaşık üç yıldır çalıştıklarını belirterek sporcusunun Balkan Şampiyonası'nda rakiplerini geride bırakarak altın madalya kazandığını söyledi.

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        Berat'ın azimli ve hedefleri olan bir sporcu olduğunu ifade eden Öztop, Balkan şampiyonluğunun genç güreşçi için önemli bir başlangıç olduğunu dile getirdi.

        Öztop, sporcularını Avrupa ve dünya şampiyonalarına hazırlamayı amaçladıklarını aktararak "Bizim burada en büyük hedefimiz olimpiyatlara sporcu yetiştirmek. Berat da bu başarısını devam ettirmesi durumunda 2032 Olimpiyatları'na gidebilir." diye konuştu.

        Antrenör Metin Öztürk de Berat'ın antrenmanlardaki disiplinli ve hırslı tutumunun dikkati çektiğini belirtti.

        Genç sporcunun verilen çalışmaları eksiksiz yerine getirmeye gayret ettiğini anlatan Öztürk, Balkan şampiyonluğunun bu emeğin karşılığı olduğunu ifade etti.

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        Öztürk, Berat için daha büyük hedefler belirlediklerini vurgulayarak "Berat'ı 2032 Olimpiyatları'na hazırlayacağız. Sporcumuza da bunun için çok güveniyoruz." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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