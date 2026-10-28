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        Ordu'da silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

        Ordu'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 14:58 Güncelleme:
        Ordu'da silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

        Ordu'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah ve mühimmat kaçakçılığına ilişkin ihbar üzerine Ulubey ilçesine bağlı Kadıncık ve Uzunmahmut mahallelerinde operasyon düzenledi.

        Ekipler, iki şüphelinin ev ve araçlarında yaptıkları aramalarda 10 ruhsatsız tabanca, 3 av tüfeği, 17 şarjör, çok sayıda fişek ve bıçak ele geçirdi. Ayrıca silah yapımında kullanılan 2 torna makinesi ile çeşitli tabanca ve tüfek malzemeleri bulundu.

        Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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