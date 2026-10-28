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        Ordu'da otomobille motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

        Ordu'nun Fatsa ilçesinde, otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti, motosiklette yolcu olarak bulunan 1 kişi ise ağır yaralandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 12:17 Güncelleme:
        Ordu'da otomobille motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

        Ordu'nun Fatsa ilçesinde, otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti, motosiklette yolcu olarak bulunan 1 kişi ise ağır yaralandı.

        Kaza, gece saatlerinde Ayazlı Mahallesi KumruKorgan yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.E.Ç. (21) yönetimindeki 52 AGR 434 plakalı otomobil, Abdulkerim Kaya’nın kullandığı (21) 52 AHP 250 plakalı motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Abdulkerim Kaya ile yolcu Hacı Halil A. (21) ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla Fatsa Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Yaralılardan Abdulkerim Kaya, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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        Kazanın ardından olay yerinden kaçan otomobil sürücüsü E.E.Ç., sabah saatlerinde yakalanarak gözaltına alındı.

        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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