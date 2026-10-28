Ordu'da otomobille motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde, otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti, motosiklette yolcu olarak bulunan 1 kişi ise ağır yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Ayazlı Mahallesi KumruKorgan yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.E.Ç. (21) yönetimindeki 52 AGR 434 plakalı otomobil, Abdulkerim Kaya’nın kullandığı (21) 52 AHP 250 plakalı motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Abdulkerim Kaya ile yolcu Hacı Halil A. (21) ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla Fatsa Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Yaralılardan Abdulkerim Kaya, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Kazanın ardından olay yerinden kaçan otomobil sürücüsü E.E.Ç., sabah saatlerinde yakalanarak gözaltına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.