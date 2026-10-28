Ordu'da 25 yıllık yol sorunu çözülüyor

Ordu’nun Altınordu ilçesinde, Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, 25 yıldır onarılmayı beklenen 4,5 kilometrelik yolun 2 kilometrelik bölümünde asfalt serimi tamamlandı.

İlçenin Şenocak Mahallesi’nde Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar, Topluca ve Gökemer Mahallesi’ne de ulaşım sağlayan güzergahta devam ediyor. Kalan 2,5 kilometrelik bölümde ise hava şartlarına bağlı olarak çalışmaların sürdürülmesi planlanıyor.

Şenocak Mahallesi Muhtarı Aydın Özcan, yolun yıllardır mahalle sakinleri için sorun oluşturduğunu belirterek, "Öncelikle değerli Büyükşehir Belediye Başkanımız Hilmi Güler’e ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bu yolumuz yıllardır bizlere sorun teşkil ediyordu. Arabalar zor gidiyordu. Şimdi ise aldığımız hizmet ile yolumuz asfalt oluyor. Mahalleli olarak bu hizmetten çok memnun kaldık" dedi.

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Mahalle sakinleri de yolun asfaltlanmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek, 25 yıldır bekledikleri hizmetin hayata geçirilmesinden dolayı emeği geçenlere teşekkür etti.