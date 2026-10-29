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        Ordu Turizm ve Kalkınma Derneği kuruldu

        Turizmin gelişmesi, kentin tanıtımı ve istihdamın artırılmasına katkı sağlanması amacıyla Ordu Turizm ve Kalkınma Derneği kuruldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 17:30 Güncelleme:
        Ordu Turizm ve Kalkınma Derneği kuruldu

        Turizmin gelişmesi, kentin tanıtımı ve istihdamın artırılmasına katkı sağlanması amacıyla Ordu Turizm ve Kalkınma Derneği kuruldu.

        Dernek başkanı Cem Şenocak, bir otelde düzenlediği basın toplantısında, derneğin farklı iş kollarında faaliyet gösteren 9 iş insanının bir araya gelmesiyle kurulduğunu söyledi.

        Ordu turizminin geleceğine temel atmak istediklerini ifade eden Şenocak, şunları kaydetti:

        "Ordu Turizm ve Kalkınma Derneği, her biri kendi iş kollarında Ordu turizmi, istihdamı ve tanıtımı anlamında başarılı, özverili ve enerjisi yüksek 9 iş insanından oluşarak şehrimizin geleceğine yönelik yapılması gereken hangi alanda ne gerekiyorsa yaparak bir turizm gelecek planlarına temel atmak niyetiyle kurulmuştur."

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        Otelcilik, restoran, kafeterya, gastronomi, seyahat acenteleri ile dijital ve görsel tanıtım alanlarında çalışmalar yürütmeyi hedeflediklerini kaydeden Şenocak, Ordu’nun doğal güzelliklerini Türkiye'ye ve dünyaya tanıtmak istediklerini sözlerine ekledi.

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