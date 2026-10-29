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        Cumhuriyet Bayramı Ordu'da coşkuyla kutlandı

        Ordu'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103'üncü yıl dönümü, öğrencilerin gösterileri, halk oyunları ve tören geçişiyle kutlandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 14:17 Güncelleme:
        Cumhuriyet Bayramı Ordu'da coşkuyla kutlandı

        Ordu'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103'üncü yıl dönümü, öğrencilerin gösterileri, halk oyunları ve tören geçişiyle kutlandı.

        Kutlamalar, sabah saatlerinde Ordu Valisi Muammer Erol'un Valilik makamında tebrikleri kabul etmesiyle başladı. Ordu Lisesi önündeki alanda devam eden programda Vali Erol ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Aşkın Baş, vatandaşların ve öğrencilerin bayramını kutladı.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Vali Muammer Erol, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı. Cumhuriyet'in önemine değinen Erol, "Bugün, büyük komutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da başlattığı, Kurtuluş Savaşımızdaki zaferimizi taçlandıran Cumhuriyetimizin bayramını 103'üncü kez kutluyor olmanın gururu ve coşkusunu hep birlikte yaşıyoruz. Büyük milletimizin Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. Bu anlamlı günde Cumhuriyetimizin kurucusu büyük Atatürk'ü, onun kahraman silah arkadaşlarını ve kanlarıyla bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi sonsuz rahmet dilekleri, minnet ve şükran duygularıyla anarken, Ordulu şehitlerimize de minnet ve şükran duygularımızı ifade ediyor, kendilerine yüce Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

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        Konuşmanın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhuriyet Bayramı mesajı okundu. Programda öğrenciler şiirler seslendirdi, spor gösterileri ve halk oyunları sunuldu. Cumhuriyet konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri Vali Muammer Erol tarafından verildi.

        Kutlamalar, tören geçişi ve Ordu Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası'nın konseriyle sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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