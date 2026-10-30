ASIRLIK MEKTEPLER - Cumhuriyet ile yaşıt okul köklü geçmişinden aldığı güçle yeni nesiller yetiştiriyor
EYÜP ELEVLİ - Ordu'da, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilan edildiği 1923'te eğitim hayatına başlayan Güzelordu Meliha Lütfü Türkmen İlkokulu, bir asrı aşkın süredir eğitim yolculuğunu sürdürüyor.
Giriş: 30.10.2026 - 11:04 Güncelleme:
EYÜP ELEVLİ - Ordu'da, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilan edildiği 1923'te eğitim hayatına başlayan Güzelordu Meliha Lütfü Türkmen İlkokulu, bir asrı aşkın süredir eğitim yolculuğunu sürdürüyor.
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