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        Karadeniz'de 'Yılın En'leri

        Karadeniz Haberci Dergisi tarafından düzenlenen 'Yılın En'leri' ödül töreni, bir otelde gerçekleştirildi. Törende, bölgeye hizmet veren kişi ve kurumlar ödüllendirildi. Ödül alanlar arasında milletvekilleri, belediye başkanları, ekonomik sosyal ve toplum alanındaki sektörler yer aldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2026 - 10:38 Güncelleme:
        Karadeniz'de 'Yılın En'leri

        Karadeniz Haberci Dergisi tarafından düzenlenen 'Yılın En'leri' ödül töreni, bir otelde gerçekleştirildi. Törende, bölgeye hizmet veren kişi ve kurumlar ödüllendirildi. Ödül alanlar arasında milletvekilleri, belediye başkanları, ekonomik sosyal ve toplum alanındaki sektörler yer aldı.

        Karadeniz'e yönelik yayın yapan Karadeniz Haberci Dergisi'nin "Yılın En'leri" ödül töreni gerçekleştirildi. Rize İyideri'de bir otelde gerçekleştirilen ve Aile ve Sosyal Hizmetler Eski Bakan YardımcısıBüyükelçi Yavuz Selim Kıran'ın da katıldığı ödül töreninde konuşan Karadeniz Haberci Dergisi İmtiyaz Sahibi Figen Çakmak, Karadeniz Bölgesi'ne yönelik 'Yılın En'leri' sosyal etkinliği ile önemli bir olaya imza attıklarını söyledi. Bu organizasyonların bölgenin sivil toplum kuruluşları ile özel, tüzel, kamu kurumlarını bir araya getirdiğini, aynı zamanda bölgeye hizmet veren kişi ve kurumların okur anketleri sonucu ödüllendirildiğini vurgulayan Çakmak, "Ödül treni düzenlediğimiz illerde söylediğimiz gibi Yılın En'leri arasına girmeye hizmet insanı olmayı, onur ödülüne layık görülmeyi önemsiyoruz. Başarılı olan her insan bölgesinin ekonomik ve sosyal yaşantısına destek vermeyi, bölgesinde bulunduğu şehrin gelişimine, modern ve yaşanabilir bir şehir olmasına katkı vermektedir. Alanlarında başarılı olan insanların sayısı bu akşam burada ödül alanların sayısıyla sınırlı değildir. Şu an aramızda bulunmayan çok sayıda başarılı insan bölgeye hizmet vermektedir" dedi.

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        Ödül alan bazı isimler

        Onur Ödülleri: Dr. Mehmet Hilmi Güler (Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı), Yavuz Selim Kıran (Büyükelçi), Prof. Dr. İsmet Dindar (Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı), Salih Zeki Murzioğlu (Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı), Şaziye Ersoy (İşkadını) ve Şükriye Kalafat (Emekli Öğretmen).

        Yılın En'leri

        Yılın Milletvekili: Mustafa Hamarat (AK Parti Ordu Milletvekili)

        Yılın Büyükşehir Belediye Başkanı: Av.Ahmet Metin Genç (Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı)

        Yılın İl Belediye Başkanı: Mete Memiş (Bayburt Belediye Başkanı)

        Yılın İlçe Belediye Başkanları: İsmail Hakkı Çiftçi (Rize/Çayeli Belediye Başkanı), Hüseyin Tavlı (Ordu/Ünye Belediye Başkanı), Osman Beşel (Trabzon/Tonya İlçe Belediye Başkanı), Yusuf Yalçuva (Ordu/Kumru İlçe Belediye Başkanı), Emrah Yılmaz (Artvin/Ardanuç İlçe Belediye Başkanı), Medet Sipahi (Ordu/Gülyalı Belediye Başkanı).

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        Yılın Borsası: Mehmet Erdoğan (Rize Ticaret Borsası Başkanı).

        Yılın Ticaret ve Sanayi Odası: Erkut Çelebi (Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı).

        Yılın Ziraat Odası Başkanı: Bünyamin Arslan (Rize Ziraat Odası Başkanı).

        Yılın Hastanesi: Rize Devlet Hastanesi.

        Yılın Doktorları: Prof. Dr. Uğur Türe, Doç. Dr. Kemal Uzun, Dr. Dt. Okhan Oral.

        Yılın Müdürü: Uğur Toparlak (Ordu İl Kültür ve Turizm Müdürü).

        Yılın Sanatçısı: Ali Rıza Özgenç (Ağaç Oyma Sanatçısı).

        Yılın Genel Sekreteri: Hasan Sula (Trabzon Kent Konseyi Genel Sekreteri).

        Yılın Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği Başkanı: Mehmet Kaya (Ordu).

        Yılın Yöneticisi: Erol Demiral.

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        Yılın Kooperatif Başkanı: Ayşegül Özparlak.

        Yılın İşkadını: Neslihan Nas.

        Yılın Genç İşadamı: Özenç Oruçoğlu.

        Yılın Yöneticisi: Sümerya Demirci (Trabzon).

        Yılın İşadamı: Barış Hacınebioğlu (Gümüşhane), Soner Avcı (Ordu).

        Yılın Otobüs Kaptanı: Sebahattin Çolakoğlu (Giresun).

        Yılın Hizmet Ödülü: Nihal Yüksel (Ordu Defterdarlığı Özel Kalem Müdürü).

        Yılın İşkadını: Yasemin Şahin (Ordu).

        Yılın Girişimci İşkadını: Çiğdem Aydın (Trabzon).

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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