Çamaş'ta 730 metrelik içme suyu hattı yenilendi

Ordu Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (OSKİ), kent genelinde altyapı güçlendirme çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Çamaş ilçesi Budak Mahallesi Kıran mevkiinde kullanım ömrünü tamamlayan ve sık sık arızalara neden olan 730 metrelik içme suyu hattı yenilendi, bölgenin altyapısı güçlendirildi.

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