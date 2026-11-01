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        Çamaş'ta 730 metrelik içme suyu hattı yenilendi

        Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Çamaş ilçesinde sık sık arızalanan 730 metrelik içme suyu hattını yeniledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.11.2026 - 16:41 Güncelleme:
        Çamaş'ta 730 metrelik içme suyu hattı yenilendi

        Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Çamaş ilçesinde sık sık arızalanan 730 metrelik içme suyu hattını yeniledi.

        Ordu Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (OSKİ), kent genelinde altyapı güçlendirme çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Çamaş ilçesi Budak Mahallesi Kıran mevkiinde kullanım ömrünü tamamlayan ve sık sık arızalara neden olan 730 metrelik içme suyu hattı yenilendi, bölgenin altyapısı güçlendirildi.

        Yenileme çalışmasının, mahallede yaşanan arızaların önüne geçmesi hedefleniyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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