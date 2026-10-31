Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri Ünye OSB'de 2 bin kişiye istihdam sağlandı, 183 ülkeye ihracat yapılıyor

        Ünye OSB'de 2 bin kişiye istihdam sağlandı, 183 ülkeye ihracat yapılıyor

        HAYATİ AKÇAY - Ordu'nun Ünye ilçesinde 3 yıl önce kuruluş çalışmaları başlatılan Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) 13 firmanın üretime başlamasıyla yaklaşık 2 bin kişi istihdam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2026 - 11:04 Güncelleme:
        Ünye OSB'de 2 bin kişiye istihdam sağlandı, 183 ülkeye ihracat yapılıyor

        HAYATİ AKÇAY - Ordu'nun Ünye ilçesinde 3 yıl önce kuruluş çalışmaları başlatılan Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) 13 firmanın üretime başlamasıyla yaklaşık 2 bin kişi istihdam edildi.

        Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, AA muhabirine, Ünye OSB'nin kentin üçüncü organize sanayi bölgesi olduğunu ve yaklaşık 40 yıllık bir hayalin gerçeğe dönüştüğünü söyledi.

        OSB'nin kuruluş sürecine ilişkin bilgi veren Tavlı, 2023 yılında yaklaşık 500 dönümlük arazinin kamulaştırma işlemlerinin tamamlandığını, ardından bölgede altyapı ve yatırım çalışmalarına başlandığını belirtti.

        Bölgede şu ana kadar 13 firmanın faaliyete geçtiğini aktaran Tavlı, yakın zamanda 17 firmanın daha üretime başlamasının beklendiğini ifade etti.

        REKLAM

        Ünye OSB'nin ülke ekonomisine katkı sunmasından memnuniyet duyduklarını dile getiren Tavlı, faaliyetteki firmalarda yaklaşık 2 bin kişinin istihdam edildiğini kaydetti.

        - Tam kapasiteyle 7 bin kişiye istihdam hedefi

        Tavlı, OSB'nin tam kapasite faaliyete geçmesiyle istihdamın önemli ölçüde artacağını vurgulayarak, "OSB'nin tam kapasite çalışmaya başlamasıyla yaklaşık 7 bin vatandaşımız gurbete gitmeden doğup büyüdüğü kendi topraklarında çalışabilecek." dedi.

        Ünye OSB'nin farklı sektörlerden firmalara ev sahipliği yaptığını belirten Tavlı, fındık, bentonit madenciliği ve tekstil sektörlerinde faaliyet gösteren firmaların ihracatta önemli rol üstlendiğini söyledi.

        REKLAM

        Bölgedeki firmaların 183 ülkeye ihracat yaptığını aktaran Tavlı, "OSB'de fındık sektöründen ve bentonit madenciliği alanında ciddi ihracatçılarımız var. Aynı şekilde tekstil sektöründen güçlü firmalarımız burada. Ülke ekonomisine katkı sunan sanayicilerimize teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

        Tavlı, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in girişimleriyle Ünye Limanı'nın kapasitesinin artırılmasının da bölgedeki sanayi ve ihracat faaliyetlerine olumlu yansıdığına işaret etti.

        Limanın önceki kapasitesi ile mevcut durumuna ilişkin bilgi veren Tavlı, şunları kaydetti:

        "Ünye Limanı'nda tek gemi yükleme-boşaltma yaparken bugün üç gemi aynı anda yükleme ya da boşaltma yapabiliyor. Limanda yapılan bu düzenleme şehrimizin ihracat ekonomisi ve aynı zamanda ithal edilen ürünlerin sanayiciyle buluşturulması anlamında çok ciddi fayda sağlamaktadır. Emeği geçenlere teşekkür ederim."

        REKLAM

        - Teşvikler yatırım kararında etkili oldu

        Ünye OSB'de 350 kişiye istihdam sağlayan tekstil firmasının sahibi Hüseyin Karaman da 17 yıldır sektörde faaliyet gösterdiğini belirtti.

        Kısa süre önce Ünye OSB'de üretime başladıklarını anlatan Karaman, yatırım kararında devlet tarafından sunulan teşviklerin etkili olduğunu dile getirdi.

        Karaman, "Devletimizin bizlere sunduğu teşviklerden yararlanarak buraya geldik. Teşvik şartları çok iyi olduğu için Ünye OSB'de yatırım yapmaya karar verdik. Fabrikamızın işçi kapasitesi 600. Her geçen yıl çalışan sayımızı artırıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Markete silahlı saldırı! Ekmek vermeye gitmişti
        Markete silahlı saldırı! Ekmek vermeye gitmişti
        Türkiye yeniden yağışlı sistemin etkisine giriyor!
        Türkiye yeniden yağışlı sistemin etkisine giriyor!
        Dolandırıcılar WhatsApp'ı hedef alıyor
        Dolandırıcılar WhatsApp'ı hedef alıyor
        İddia: ABD, Körfez'e tarihi verdi; 4 Kasım
        İddia: ABD, Körfez'e tarihi verdi; 4 Kasım
        İşte Fenerbahçe'nin Göztepe 11'i!
        İşte Fenerbahçe'nin Göztepe 11'i!
        Emeklilikte son 7 yıl kuralı
        Emeklilikte son 7 yıl kuralı
        İran: Hamaney, üst düzey askeri yetkililerle görüştü
        İran: Hamaney, üst düzey askeri yetkililerle görüştü
        En sık görülen rüyalar ve anlamları
        En sık görülen rüyalar ve anlamları
        Sanayi sitesinde kanlı hesaplaşma
        Sanayi sitesinde kanlı hesaplaşma
        Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren karar! Düğün sonrası araç hayali kuranlar dikkat!
        Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren karar! Düğün sonrası araç hayali kuranlar dikkat!
        Gece yarısı korkutan sesler! 3 okuldan birden...
        Gece yarısı korkutan sesler! 3 okuldan birden...
        "En güçlüsü Galatasaray!"
        "En güçlüsü Galatasaray!"
        Dibi 1994'te görmüştü
        Dibi 1994'te görmüştü
        "Evler, saatler, paralar nerede?"
        "Evler, saatler, paralar nerede?"
        Yorgunluk sanılan belirtiler gençlerde inmenin habercisi olabilir
        Yorgunluk sanılan belirtiler gençlerde inmenin habercisi olabilir
        Eski erkek arkadaşı uzaklaştırılamadı... Kumsal'ı da kaybettik
        Eski erkek arkadaşı uzaklaştırılamadı... Kumsal'ı da kaybettik
        Somer Şef'in restoranına kayyum atandı
        Somer Şef'in restoranına kayyum atandı
        İki GSM şirketine 8 milyona yakın ceza
        İki GSM şirketine 8 milyona yakın ceza
        "Özcan Deniz'e büyük saygı duydum"
        "Özcan Deniz'e büyük saygı duydum"

        Benzer Haberler

        Karadeniz'de 'Yılın En'leri
        Karadeniz'de 'Yılın En'leri
        Ordu'da yağış sonucu ırmakta mahsur kalan kişi kurtarıldı
        Ordu'da yağış sonucu ırmakta mahsur kalan kişi kurtarıldı
        Irmakta mahsur kalan mikser şoförü kurtarıldı
        Irmakta mahsur kalan mikser şoförü kurtarıldı
        Ordu'da ırmakta mahsur kalan mikser sürücüsü kurtarıldı
        Ordu'da ırmakta mahsur kalan mikser sürücüsü kurtarıldı
        Ordu'da sıcak asfalt çalışmaları sürüyor
        Ordu'da sıcak asfalt çalışmaları sürüyor
        Hilmi Güler'den Yunan Başkana Avrupa'nın ortasında çarpıcı cevap: "Sizin ül...
        Hilmi Güler'den Yunan Başkana Avrupa'nın ortasında çarpıcı cevap: "Sizin ül...