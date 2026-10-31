Ünye OSB'de 2 bin kişiye istihdam sağlandı, 183 ülkeye ihracat yapılıyor

HAYATİ AKÇAY - Ordu'nun Ünye ilçesinde 3 yıl önce kuruluş çalışmaları başlatılan Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) 13 firmanın üretime başlamasıyla yaklaşık 2 bin kişi istihdam edildi.

Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, AA muhabirine, Ünye OSB'nin kentin üçüncü organize sanayi bölgesi olduğunu ve yaklaşık 40 yıllık bir hayalin gerçeğe dönüştüğünü söyledi.

OSB'nin kuruluş sürecine ilişkin bilgi veren Tavlı, 2023 yılında yaklaşık 500 dönümlük arazinin kamulaştırma işlemlerinin tamamlandığını, ardından bölgede altyapı ve yatırım çalışmalarına başlandığını belirtti.

Bölgede şu ana kadar 13 firmanın faaliyete geçtiğini aktaran Tavlı, yakın zamanda 17 firmanın daha üretime başlamasının beklendiğini ifade etti.

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Ünye OSB'nin ülke ekonomisine katkı sunmasından memnuniyet duyduklarını dile getiren Tavlı, faaliyetteki firmalarda yaklaşık 2 bin kişinin istihdam edildiğini kaydetti.

- Tam kapasiteyle 7 bin kişiye istihdam hedefi

Tavlı, OSB'nin tam kapasite faaliyete geçmesiyle istihdamın önemli ölçüde artacağını vurgulayarak, "OSB'nin tam kapasite çalışmaya başlamasıyla yaklaşık 7 bin vatandaşımız gurbete gitmeden doğup büyüdüğü kendi topraklarında çalışabilecek." dedi.

Ünye OSB'nin farklı sektörlerden firmalara ev sahipliği yaptığını belirten Tavlı, fındık, bentonit madenciliği ve tekstil sektörlerinde faaliyet gösteren firmaların ihracatta önemli rol üstlendiğini söyledi.

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Bölgedeki firmaların 183 ülkeye ihracat yaptığını aktaran Tavlı, "OSB'de fındık sektöründen ve bentonit madenciliği alanında ciddi ihracatçılarımız var. Aynı şekilde tekstil sektöründen güçlü firmalarımız burada. Ülke ekonomisine katkı sunan sanayicilerimize teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Tavlı, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in girişimleriyle Ünye Limanı'nın kapasitesinin artırılmasının da bölgedeki sanayi ve ihracat faaliyetlerine olumlu yansıdığına işaret etti.

Limanın önceki kapasitesi ile mevcut durumuna ilişkin bilgi veren Tavlı, şunları kaydetti:

"Ünye Limanı'nda tek gemi yükleme-boşaltma yaparken bugün üç gemi aynı anda yükleme ya da boşaltma yapabiliyor. Limanda yapılan bu düzenleme şehrimizin ihracat ekonomisi ve aynı zamanda ithal edilen ürünlerin sanayiciyle buluşturulması anlamında çok ciddi fayda sağlamaktadır. Emeği geçenlere teşekkür ederim."

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- Teşvikler yatırım kararında etkili oldu

Ünye OSB'de 350 kişiye istihdam sağlayan tekstil firmasının sahibi Hüseyin Karaman da 17 yıldır sektörde faaliyet gösterdiğini belirtti.

Kısa süre önce Ünye OSB'de üretime başladıklarını anlatan Karaman, yatırım kararında devlet tarafından sunulan teşviklerin etkili olduğunu dile getirdi.

Karaman, "Devletimizin bizlere sunduğu teşviklerden yararlanarak buraya geldik. Teşvik şartları çok iyi olduğu için Ünye OSB'de yatırım yapmaya karar verdik. Fabrikamızın işçi kapasitesi 600. Her geçen yıl çalışan sayımızı artırıyoruz." ifadelerini kullandı.