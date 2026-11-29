ORDU’nun Perşembe ilçesinde düzenlenen '7’nci Hamsi Festivali’nde vatandaşlara yaklaşık 5 ton hamsi ikram edildi. Festivalde hamsinin yanı sıra pancar çorbası, mısır ekmeği ve ceviz helvası da dağıtıldı.

Perşembe Belediyesi'nin ev sahipliğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle ilçe sahilinde düzenlenen festival, yoğun katılımla gerçekleştirildi. Izgaralarda pişirilen yaklaşık 5 ton hamsi, vatandaşlara ikram edildi. Pancar çorbası ve mısır ekmeğinin yanı sıra ilçenin coğrafi işaretli ürünü ceviz helvası da katılımcılara sunuldu. Yöre sanatçılarının konser verdiği festivalde, Ordu Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri denizde flyboard gösterisi yaptı.

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'KARADENİZ'İN OLMAZSA OLMAZI'

Festivalde yaklaşık 5 ton hamsi ikram ettiklerini belirten Perşembe Belediye Başkanı Cihat Albayrak, "Sakin şehir Perşembe’mizde bu yıl 7'ncisini gerçekleştirdiğimiz 'Hamsi Festivali’ndeyiz. Sadece hamsinin değil, Karadeniz’in olmazsa olmazı pancar çorbası, mısır ekmeği, Perşembe’nin coğrafi işaretli ürünü ceviz helvasıyla beraber bugün sadece Perşembelileri değil, Ordu’nun 19 ilçesini, komşu illerini ilçemizde misafir etmeye çalışıyoruz. Palamudun çokluğundan dolayı hamsiyle ilgili sıkıntı yaşayacak gibi görünüyorduk ama sağ olsun Perşembeli balıkçı esnafımız, ‘Hiç korkmayın, biz sizlerin yanındayız’ dedi ve bütün misafirlerimize güzel bir ikramda bulunmuş olduk" ifadelerini kullandı.

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Festivale katılanlar ise organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getirdiler.