ORDU’nun Fatsa ilçesindeki Özel Sanayi Sitesi’nde çıkan yangında 4 iş yeri zarar gördü. Sanayi Sitesi Başkanı Adem Çıtlak, “Çocukların ısınmak maksadıyla kullandıkları yanıcı tiner maddesinden meydana geldi. Çok kısa bir sürede, yaklaşık 5 dakikalık süre içerisinde yangın 4 iş yerini etkisi altına aldı” dedi.

Konakbaşı Mahallesi’ndeki Fatsa Özel Sanayi Sitesi’nde saat 09.30 sıralarında yangın çıktı. Yüksel Uza’ya ait iş yerinden alevlerin yükseldiğini gören esnafın ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Alevler kısa sürede diğer iş yerlerine de sıçradı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışmasıyla yangın söndürüldü. Yangında İsa Uza’ya ait 2, Yüksel Uza ve Adem Çıtlak’a ait birer iş yeri olmak üzere toplam 4 iş yeri zarar gördü.

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Ordu Valisi Muammer Erol ve Fatsa Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, yangının ardından sanayi sitesine giderek incelemelerde bulundu.

'EN BÜYÜK TESELLİMİZ CAN KAYBI OLMAMASI'

Fatsa Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, “Sanayi sitemizdeki 4 dükkanımız bir yangın olayı sonucu zarar gördü. Elbette üzüntülüyüz, hepimiz üzgünüz. Ancak en büyük tesellimiz herhangi bir can kaybının olmaması ve olay sonucunda yaralanan hiçbir vatandaşımızın bulunmaması” diye konuştu.

‘BU DURUMDAN DERS ÇIKARMAK GEREKİYOR’

Fatsa Özel Sanayi Sitesi Başkanı Adem Çıtlak ise “Yangında zarar gören iş yerlerinden bir tanesi de benim kendi iş yerim. Mal canın yongasıdır, çok üzüldük. Ama sevindirici olan, cana zarar gelmemiş olması. Bu durumdan ders çıkarmak gerekir. Havaların soğumasıyla birlikte sanayi sitelerinde çıraklarımız acil ısınma amacıyla hızlı yanıcı maddelerle ateş yakmaya çalışıyor. Sadece Ordu bölgesinde değil, tüm sanayi sitelerinde ısınmak amacıyla kullanılan yanıcı maddelerden uzak durulmasını ve daha tedbirli olunmasını istiyorum. Esnaf arkadaşlarımız çocuklara sahip çıksın, onları yanıcı maddelerden uzak tutsun” dedi.

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YANGIN 5 DAKİKADA 4 İŞ YERİNİ ETKİLEDİ

Yangının çocukların ısınmak için kullandıkları tinerden çıktığını belirten Çıtlak, “Çok kısa bir sürede, yaklaşık 5 dakikalık süre içerisinde yangın 4 iş yerini etkisi altına aldı” diye konuştu.

Yangına ilişkin inceleme başlatıldı.