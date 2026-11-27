Ordu’nun Ulubey ilçesinde 72 yaşındaki adam, evinin balkonunda ölü bulundu.

Olay, ilçeye bağlı Yeni Mahalle’de meydana geldi. Elektrik faturası yazmak için eve gelen ekipler, Nihat Atinkaya’yı (72) balkonunda hareketsiz yatar halde buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Atinkaya’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Atinkaya’nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Ordu Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.