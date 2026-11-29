Ordu'daki festivalde 5 ton hamsi ikram edildi
Ordu'nun Perşembe ilçesinde düzenlenen 7. Hamsi Festivali'nde katılımcılara 5 ton hamsi dağıtıldı.
Ordu'nun Perşembe ilçesinde düzenlenen 7. Hamsi Festivali'nde katılımcılara 5 ton hamsi dağıtıldı.
Perşembe Belediyesi ev sahipliğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle ilçe sahilinde düzenlenen 7. Hamsi Festivali'nde ızgaralarda pişirilen hamsiler vatandaşlara ikram edildi.
Yöre sanatçılarının konser verdiği festivalde, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de denizde flyboard gösterisi yaptı.
Perşembe Belediye Başkanı Cihat Albayrak, gazetecilere yaptığı açıklamada, festivale yoğun katılım olduğunu, çevre ilçelerden de insanların geldiğini söyledi.
Festivale katılanlara yaklaşık 5 ton hamsinin yanı sıra lahana çorbası da ikram ettiklerini ifade eden Albayrak, son yılların en yüksek katılımlı festivalini düzenlediklerini dile getirdi.
İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak ise festivale katılan vatandaşların doyasıya eğlendiğini kaydetti.
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