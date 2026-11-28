Yangın, Kurtuluş Mahallesi Keşlik Sokak’ta Mehmet Elsıkma’ya ait iki katlı eski ahşap evde çıktı. İçerisinde kimsenin yaşamadığı öğrenilen evdeki yangını fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Ordu Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. İlçe belediyesi ekiplerinin de destek verdiği yangın, ekiplerin koordineli çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

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