Ordu'da fındığa alternatif olarak üretilen narenciye ürünlerinde hasat başladı. Perşembe ilçesinde yıllık yaklaşık 80 ton mandalina, 40 ton portakal ve 20 ton limon üretimi gerçekleştiriliyor.

Ordu'da özellikle Perşembe ilçesinde yetiştirilen mandalina, portakal ve limon, üreticilerin önemli gelir kaynakları arasında yer alıyor. İnce kabuklu, sulu ve lezzetli olmasıyla öne çıkan mandalina, kilogramı 2530 TL'den satışa sunuluyor.

Fındığın yanı sıra kivi, çilek ve ceviz gibi ürünlerin de yetiştirildiği Ordu'da, narenciye üretimi de her geçen yıl yaygınlaşıyor. İlk etapta sahil kesimlerinde yapılan üretim, günümüzde 300 rakıma kadar ulaştı.

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"Üretim 300 rakıma kadar ulaştı"

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, Ordu'da uzun yıllardır narenciye üretimi yapıldığını belirterek, "Karadeniz Bölgesi'nde Ordu'da önemli bir narenciye üretimi yapılıyor. Bugün itibarıyla Perşembe ilçesinde narenciye hasadına başladık. İlimizde uzun yıllardır narenciye üretimi var. Vatandaşlarımız ilk etapta hobi olarak dikmişti ancak daha sonra hem ziraat odamız hem de tarım müdürlüklerimiz fidan dağıtımlarında öncülük yaparak üreticilerimizin bahçelerine daha fazla fidan dikilmesini sağladı. Bugün bakıldığında ise 300 rakımlara doğru narenciye üretimi yapılıyor" dedi.

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"Üreticiler hem kendi ihtiyaçlarını karşılıyor, hem de ekonomiye katkı sağlıyor"

Perşembe ilçesinde yaklaşık 80 ton mandalina, 40 ton portakal ve 20 ton limon üretimi beklendiğini kaydeden Soydan, "Üreticilerimiz bunu hasat ettiklerinde hem kendi ihtiyaçlarını görüyor hem de yerel pazarlarda satarak ekonomilerine katkı sağlıyorlar. Mandalina üretenler ürünlerini pazarlarda 2530 liradan satıyor" diye konuştu.

Üretilen mandalinanın ince kabuklu ve lezzetli olması nedeniyle tüketicilerden ilgi gördüğünü ifade eden Soydan, üretimin artmasıyla birlikte yeni pazarlara ihtiyaç duyulacağını belirtti. Soydan, "Üretim arttıkça pazar tüketimi yeterli olmayacaktır. Bu nedenle marketlerimizin ve meyve suyu fabrikalarımızın buraya gelerek üreticilerimizin ellerindeki mandalinaları almaları güzel olacaktır" ifadelerini kullandı.

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"Fındığın yanında ek gelir olarak yetiştiriyoruz"

Perşembe ilçesinde mandalina üretimi yapan Havva Hamurcu ise üretiminin genellikle fındığa ek gelir sağlamak amacıyla gerçekleştirildiğini söyledi.

Kendi bahçesindeki üretimin aile ihtiyaçlarını karşıladığını, büyük bahçeleri olan üreticilerin ise satış yaptığını belirten Hamurcu, "Perşembe ilçemizde genellikle fındığın yanında ek gelir olarak mandalina yetiştiriyoruz. Küçük bir alanda yaptığımız üretim genellikle kendimize yetiyor. Büyük bahçeleri olanlar satışını yapıyorlar. Lezzeti çok güzel, katkısız üretim yapılıyor. Ağaçlarımızın yaşı 10 yıldan fazla. Genellikle bu mandalina pazarlarda tercih edilen bir üründür" dedi.