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        Ordu'da avlanma yasağına uymayan 6 kişiye idari para cezası verildi

        Ordu'da balıkçılık faaliyetlerine yönelik ekimde gerçekleştirilen denetimlerde, avlanma yasaklarını ihlal ettiği belirlenen 6 kişi hakkında idari para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2026 - 13:58 Güncelleme:
        Ordu'da avlanma yasağına uymayan 6 kişiye idari para cezası verildi

        Ordu'da balıkçılık faaliyetlerine yönelik ekimde gerçekleştirilen denetimlerde, avlanma yasaklarını ihlal ettiği belirlenen 6 kişi hakkında idari para cezası uygulandı.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ekim ayında denizde, balık halinde, karaya çıkış noktalarında, perakende satış yerlerinde ve nakil vasıtalarında 97 denetim gerçekleştirildiği belirtildi.

        Denetimlerde avlanma yasaklarına uyulup uyulmadığının kontrol edildiği aktarılan açıklamada, kurallara aykırı hareket ettiği tespit edilen 6 kişi hakkında idari işlem uygulandığı kaydedildi.

        Açıklamada, balıkçılık faaliyetlerinin mevzuata uygun yürütülmesini sağlamak amacıyla denetimlerin sürdürüleceği ifade edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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