Ordu'da avlanma yasağına uymayan 6 kişiye idari para cezası verildi

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ekim ayında denizde, balık halinde, karaya çıkış noktalarında, perakende satış yerlerinde ve nakil vasıtalarında 97 denetim gerçekleştirildiği belirtildi.

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