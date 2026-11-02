Ordu'da avlanma yasağına uymayan 6 kişiye idari para cezası verildi
Ordu'da balıkçılık faaliyetlerine yönelik ekimde gerçekleştirilen denetimlerde, avlanma yasaklarını ihlal ettiği belirlenen 6 kişi hakkında idari para cezası uygulandı.
Ordu'da balıkçılık faaliyetlerine yönelik ekimde gerçekleştirilen denetimlerde, avlanma yasaklarını ihlal ettiği belirlenen 6 kişi hakkında idari para cezası uygulandı.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ekim ayında denizde, balık halinde, karaya çıkış noktalarında, perakende satış yerlerinde ve nakil vasıtalarında 97 denetim gerçekleştirildiği belirtildi.
Denetimlerde avlanma yasaklarına uyulup uyulmadığının kontrol edildiği aktarılan açıklamada, kurallara aykırı hareket ettiği tespit edilen 6 kişi hakkında idari işlem uygulandığı kaydedildi.
Açıklamada, balıkçılık faaliyetlerinin mevzuata uygun yürütülmesini sağlamak amacıyla denetimlerin sürdürüleceği ifade edildi.
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