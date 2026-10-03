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        Ordu'da "Filistinli Çocuklar için Çiz" etkinliği düzenlendi

        Ordu'nun Altınordu ilçesinde çocuklar, Filistin'deki akranları için resim çizdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2026 - 13:57 Güncelleme:
        Ordu'da "Filistinli Çocuklar için Çiz" etkinliği düzenlendi

        Ordu'nun Altınordu ilçesinde çocuklar, Filistin'deki akranları için resim çizdi.

        Yetim Vakfı öncülüğünde Ceren Özdemir Meydanı'nda, "Filistinli Çocuklar için Çiz" etkinliği düzenlendi.

        Programa katılan çocuklar, Türk ve Filistin bayraklarının yanı sıra çeşitli resimler yaptı.

        İHH İnsani Yardım Vakfı Ordu İl Başkanı Recep Gürler, yılda bir kez Yetim Vakfı ile ortaklaşa düzenledikleri etkinlikle çocuklarda farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını söyledi.

        Etkinliğin gün boyu devam edeceğini belirten Gürler, "Filistinli kardeşlerimize destek olalım diye böyle bir çalışma yaptık. Biz her zaman Gazzeli kardeşlerimizin yanında olduk." dedi.

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